اعتقال سائق شاحنة تسبب بانهيار جسر في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في مديرية طرق وجسور ديالى، يوم السبت، باعتقال سائق شاحنة بعد أن تسبب بانهيار جسر في قزانية شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن منطقة وادي الكلال في ناحية قزانية شرقي محافظة ديالى شهدت اليوم، حادثًا مأساويًا عندما انهار جسر جراء عبور شاحنة محملة بمواد بناء تتجاوز حمولتها 100 طن، في مخالفة صريحة للتعليمات التي تنص على أن الجسر مخصص لعبور المركبات ذات الحمولة بين 3 إلى 5 أطنان فقط.

وبين المصدر، أن الجسر مخصص في أوقات امتلاء الوادي بالسيول القادمة من الحدود الإيرانية، لافتا إلى أن هناك تحويلة قريبة من الجسر كانت مخصصة لمرور الشاحنات، إلا أن سائق الشاحنة تجاهلها واختار عبور الجسر مباشرة، مما أدى إلى انهياره.

وأوضح أن السلطات المختصة قامت باعتقال سائق الشاحنة وتوقيفه على الفور لمخالفته التعليمات والتسبب في هذه الكارثة، مشيرا الى أن التحقيقات جارية للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.