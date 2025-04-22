اعتقال ساحر بحوزته مواد شعوذة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات مركز شرطة الملعب قامت بإجراء الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة المشتل، وتم إلقاء القبض على المتهم (ن.خ.ف) وهو يمارس السحر والشعوذة".

ولفت إلى أن "المتهم ضبط بحوزته مواد وتركيبات تستخدم للشعوذة"، مبيناً أنه "تم إيداعه التوقيف في مركز شرطة الملعب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".