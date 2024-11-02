اعتقال رجل دين بتهمة "النصب والاحتيال" في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال رجل دين بتهمة "النصب والاحتيال" في العاصمة بغداد، وتسفيره إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية اعتقلت رجل الدين فاضل البديري في العاصمة بغداد، وسفرته إلى محافظة ذي قار بناءً على أوامر قبض صادرة بحقه".

وأضاف المصدر، أن "البديري مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاحتيال على المواطنين (التقفيص) وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".