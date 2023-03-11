اعتقال رجل الأعمال رشدي سعيد الجاف في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بإلقاء القبض على رجل الأعمال المطلوب للسلطات القضائية صاحب شركة "العادل" المتحدة رشدي سعيد الجاف في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بالقبض على الجاف بكمين محكم بعد ورود معلومات عن تواجده في كركوك.

وأضاف أن الجاف عليه دعاوى كثيرة سواء من قبل القضاء في إقليم كوردستان او القضاء الاتحادية بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال.

وكان مصدر مسؤول في شركة عادل المتحدة قد أعلن في العام 2014 عن مصادرة حكومة إقليم كوردستان العراق مشاريع المستثمر العراقي رشدي الجاف بعد اتهامه بالتباطؤ في تنفيذ المشاريع السكنية.

وقال مصدر مسؤول في شركة العادل المتحدة لوكالة شفق نيوز، في حينها، إن رشدي الجاف قام قبل ببيع مشروع (دشتي بهشتي) إلى شركة كاردوس لإكمال المشروع الذي بقي منه لحد الآن حوالي 15%.

وأشار إلى أن "ما تم الاستيلاء عليه حاليا هو مشروع مدينة النجوم (شاري ستارز) بعد ان اتهم بالمماطلة في تنفيذ المشاريع السكنية".

وأكد بالقول "بسبب الاستيلاء على مشاريعه وفشله في تنفيذ مشروع اربيل قررت هيئة الاستثمار الاستيلاء على مشاريعه المتبقية".

كما أشار المصدر إلى انه تم اعتقال احد أشقاء رشدي في اربيل بسبب مذكرة من المحكمة وبعد شكوى من احد الدائنين ضدهم.

وأضاف بالقول "لكن تم الإفراج عنه بعدما علمت المحكمة انه تم بيع مشروع دشتي بهشتي إلى شركة أخرى ولم تبق بذمتهم".