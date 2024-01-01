اعتقال أحد المتهمين بقتل شرطي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، باعتقال أحد قتلة شرطي في المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية تمكنت من اعتقال أحد المتهمين بقضية قتل شرطي داخل احد الاسواق في كركوك".

وكانت قيادة شرطة محافظة كركوك قررت، يوم الجمعة الماضي 29 كانون الاول 2023، التعامل مع أي شخص يُغطِّي أو يُخفي وجهه على أنه "عدو" وذلك بعد أن أقدم مسلحان ملثمان على اغتيال عنصر أمني وإصابة آخر بهجوم مسلح وقع في مركز المحافظة يوم الخميس 28 كانون الأول 2023.

وأفاد شهود عيان، يوم الخميس الماضي، بمقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح داخل سوق شعبية بمدينة كركوك.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين اثنين فتحا نيران أسلحتهم قبل ظهر أمس داخل سوق رأس الجسر الشعبية في كركوك مستهدفين شرطيين مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

وأضافوا أن مدنيين اثنين احدهما امرأة اصيبا بجروح عندما كانا متواجدين بالقرب الحادث اثناء وقوعه.

بدوره اشار مصدر امني في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الشرطيين هما منتسبان في قوات حفظ القانون (شغب)، مرجحاً أن يكون الحادث جنائيا وليس إرهابيا.