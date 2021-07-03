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اعتقال جزارين ذبحوا عجلاً "نافقاً" وأرادوا بيعه في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-03T05:47:36+0000
اعتقال جزارين ذبحوا عجلاً "نافقاً" وأرادوا بيعه في الناصرية

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، عددا من الحوادث الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية أبرزها العثور على مخلفات حربية، فيما اعتقلت 3 جزارين وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " قوة أمنية سجلت سرقة عجلة نوع (كيا ابتيما) قرب تقاطع الشيباني أثناء نزول صاحبها لغرض التسوق من احد المتاجر بشارع الأمام علي"، لافتا إلى أن " السارقين لاذوا بالعجلة إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن " القوات الأمنية عثرت على مخلفات حربية في منطقة الاسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، عبارة عن قذيفة هاون عيار 180 موجود داخل مستنقع للماء".

وبين المصدر، أن" القوات الأمنية اعتقلت 3 جزارين (قصابين) قاموا بحزارة عجل (نافق) في شارع نبي الله إبراهيم الخليل لغرض بيعه على المواطنين لاحقا ".

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