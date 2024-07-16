اعتقال شخص تركي الجنسية حاول ابتزاز امرأة عراقية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال شخص تركي الجنسية، حاول ابتزاز امرأة عراقية في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على شخص تركي الجنسية، كان قد دخل إلى العراق بصورة (غير شرعية) قام بتهديد امراة بمنطقة بغداد جديدة".

ولفت المصدر إلى أن "الشخص التركي، هدد المرأة، وهي عراقية من سكنة منطقة بغداد الجديدة، بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "عملية الاعتقال تمت بعد استدراجه ونصب كمين له".