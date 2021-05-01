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اعتقال "أبو عقرب" في كربلاء يشعل تظاهرات ليلية في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-01T21:19:00+0000
اعتقال "أبو عقرب" في كربلاء يشعل تظاهرات ليلية في ذي قار

شفق نيوز/ قطع عدد من المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي العراق ليل السبت على الأحد تقاطعا رئيسيا وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب اعتقال أحد المتظاهرين في محافظة كربلاء.

وقال ناشطون لوكالة شفق نيوز، إن "عددا من المحتجين قطعوا بهو الإدارة المحلية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المدني (حسين ابو عقرب) المعتقل من قبل استخبارات محافظة كربلاء".

وأضافوا، أن " (ابو عقرب) وجهت له اتهامات في كربلاء بقتل احد المتظاهرين من أنصار التيار الصدري أثناء الاحتجاجات بين الطرفين في الأشهر الماضية ".

وبين الناشطون، أن" تصعيدهم سيستمر وسيزداد أكثر في الأيام المقبلة ما تطلق السلطات المحلية في كربلاء ابو عقرب أسوة ببقية الناشطين الذين أطلق سراحهم بكفالة على ذات القضية ".

واعتقلت قوة أمنية تابعة للاستخبارات في محافظة كربلاء قبل عدة أسابيع من الآن، الناشط (حسين ابو عقرب) بعد قيامه برفع راية مكتوب عليها (زلم الناصرية).

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