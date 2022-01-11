سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال الناشط "ضرغام ماجد" في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-11T15:41:05+0000
اعتقال الناشط "ضرغام ماجد" في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الثلاثاء، باعتقال الناشط "ضرغام ماجد" في المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة امنية اعتقلت، مساء اليوم، الناشط ضرغام ماجد في محافظة بابل، مؤكداً أنه يخضع حاليا للتحقيق في احد المراكز الامنية.  

وأشار المصدر، إلى صدور مذكرة اعتقال بحقه في وقت سابق.

وينشط "ضرغام ماجد" في مجال الدعوة الى التظاهر والاحتجاج في عدد من المحافظات، رغم أنه من سكنة محافظة بابل.

وقد توجه في شهر آب وايلول الماضي للتظاهر في محافظة الانبار، إلا ان قيادة عمليات الانبار ومسؤولين محليين وشيوخ عشائر منعوهم من الدخول اليها، واتهموه باثارة الفتنة في محافظة تشهد هدوءا بعد تحريرها من "داعش".

و أصدر مجلس شيوخ وجماهير الانبار بياناً عبر مؤتمر صحفي، قال فيه إن "الانبار خرجت للتو من اتون حرب طاحة شنتها عصابات ارهابية تكفيرية كادت ان تؤدي الى تمزيق البلاد، وجعلت المحافظة منكوبة وأهلها مشردين مهجرين"، مضيفا بأنه حرصاً منهم على ادامة الامن والاستقرار فانهم يرحبون بمن يأتي ضيفاً، وإن مضايفهم مفتوحة لهم بعيداً عن التظاهرات أو التجمعات ولغتها السياسية ورسائلها التي جعلتهم يدفعون "ثمناً باهضاً" من الدماء.

كما سبق أن أعلن ماجد، التحشيد للذهاب إلى الحدود الأردنية - الفلسطينية لـ"نصرة القدس".

related

وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

Date: 2021-03-03 12:47:26
وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

وقوع إصابات بفض احتجاج بالقوة في بابل

Date: 2021-03-15 15:35:56
وقوع إصابات بفض احتجاج بالقوة في بابل

محافظة عراقية تعطل الدوام الخميس وتقلص الدوام ساعة بدءا من الغد

Date: 2021-07-06 20:13:59
محافظة عراقية تعطل الدوام الخميس وتقلص الدوام ساعة بدءا من الغد

صور.. تظاهرات حاشدة أمام وزارة الكهرباء في بغداد

Date: 2021-06-27 08:04:17
صور.. تظاهرات حاشدة أمام وزارة الكهرباء في بغداد

صور .. محتجون يقتحمون مبنى مكتب البرلمان العراقي في كركوك

Date: 2021-02-09 11:58:44
صور .. محتجون يقتحمون مبنى مكتب البرلمان العراقي في كركوك

محافظة عراقية تصدر 16 توصية الى الاهالي

Date: 2020-06-01 22:40:43
محافظة عراقية تصدر 16 توصية الى الاهالي

صور.. قطع طريقٍ إستراتيجي وجسرين في تظاهرات بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-03-15 12:22:30
صور.. قطع طريقٍ إستراتيجي وجسرين في تظاهرات بمحافظتين عراقيتين

انطلاق تظاهرات حاشدة وقطع طريق يربط ببغداد ووقوع انفجار جنوبي العراق

Date: 2021-04-10 06:32:17
انطلاق تظاهرات حاشدة وقطع طريق يربط ببغداد ووقوع انفجار جنوبي العراق