اعتقال الناشط المدني علاء التميمي وسط البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، باعتقال الناشط المدني علاء التميمي، من منزله وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية داهمت في ساعة متأخرة من فجر اليوم، منزل الناشط المدني علاء التميمي، في مركز مدينة البصرة، وقامت باعتقاله"، مبيناً أن "أسباب الاعتقال لم تعرف حتى الآن".

وحصلت شفق نيوز، على مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال التميمي من أمام منزله وسط البصرة، حيث وصلت قوة أمنية من عدة عناصر ومركبات إلى منزل التميمي وقامت باعتقاله دون مقاومة.