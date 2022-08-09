اعتقال اثنين من المتورطين.. إدارة الشطرة توضح تفاصيل "تخريب" قناة مائية

شفق نيوز/ أوضحت الإدارة المحلية لقضاء الشطرة في ذي قار، يوم الثلاثاء، تفاصيل ما تعرضت له قناة مائية تزود محافظة البصرة بمياه الشرب، مشيرة إلى اعتقال اثنين من المتورطين بالحادثة.

وقال قائممقام الشطرة، حيدر غالب، لوكالة شفق نيوز، إن "القرى المحيطة بقناة البدعة تعاني من شح المياه الواصلة اليها، مما اجبر عدداً من المواطنين على فتح سدة عند منطقة الكيلو 9 شمالي قضاء الشطرة لتغذية مناطقهم بالمياه فجر اليوم".

واضاف ان "الكوادر الفنية في وزارة الموارد المائية تمكنت من سد الفتحة التي قام بفتحها المواطنون، واعادة إيصال المياه لمناطق البصرة".

وأشار غالب إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخصين اثنين مشتركين بهذه الحادثة، فيما تزال تبحث عن باقي المشاركين بالحادثة".

وأعلنت خلية الإعلام الحكومي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعرض قناة البدعة، ( القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة) لعمل تخريبي.