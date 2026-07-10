اعتقالات ومضبوطات.. ضربة جديدة للنزاهة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي، مساء الجمعة، بأن محققي مكتب تحقيقات كركوك التابع لهيئة النزاهة الاتحادية ضبطوا أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية المستوردة، بعد التلاعب بمنشئها في جمرك دارمان شرقي المحافظة، فيما أُلقي القبض على شخصين على خلفية القضية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المضبوطات جرى التلاعب في معاملاتها وإظهارها على أنها مواد محلية الصنع"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، إلى جانب استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء وفق الأصول القانونية".

ولفت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار متابعة ملفات التلاعب في المعاملات الجمركية ومنع تمرير البضائع خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة، ضمن جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق معاون مدير مديرية التسجيل العقاري السابق في محافظة كركوك، بعد إدانتها بالتسبب عمداً بإلحاق ضرر بأموال الدولة.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدر أمني في بابل، الجمعة، باعتقال مهندس يعمل في دائرة الكهرباء بمنطقة حي شبر، التابعة للشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط، من قبل قوة من هيئة النزاهة الاتحادية وباسناد من هيئة النزاهة مكتب تحقيقات المحافظة.

وفي البصرة أقصى جنوب البلاد، أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، احباط عملية تهريب شحنات تجارية ضخمة، والإطاحة بـ12 متهماً بينهم 3 موظفين مسؤولين في المحافظة، كاشفاً أن قيمة المخالفات والأضرار المالية المترتبة على المال العام نحو 19 مليار دينار عراقي.

هذا ويشهد العراق حملة اعتقالات ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، ومجلس القضاء الأعلى، بدأت باعتقال وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وامتدت لتشمل عدداً من النواب ومدراء عامين في وزارات الدولة وموظفين كبار.