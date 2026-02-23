"اعتقالات وضرب".. تجدد التظاهرات أمام شركة نفط البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

تظاهر العشرات من العاملين السابقين في مشروع FCC النفطي، يوم الاثنين، أمام بوابة شركة نفط البصرة في تصعيد جديد لحراكهم الاحتجاجي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر، للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة النفط.

وقال ممثل المتظاهرين أحمد شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يقارب 350 عاملاً كانوا يعملون في مشروع FCC لسنوات طويلة قبل تشغيله، لكن جرى الاستغناء عنهم بشكل مفاجئ ومن دون أي ضمانات"، مبيناً أن "وزارة النفط وافقت على تشغيلهم بشرط طلب الحاجة إليهم من قبل الشركة".

وأضاف أن "الخبرة التي اكتسبها العمال خلال فترة العمل تؤهلهم للعمل في المشروع وتشغيله بكفاءة، لكن المسؤولين فضّلوا الاعتماد على عمالة أجنبية وتهميش الكوادر المحلية".

وأشار شاكر، إلى أن "القوات الأمنية تدخلت اليوم، بقوة لفض التظاهرة ما أدى إلى اعتقال 3 متظاهرين وضرب آخرين"، مؤكداً أن "التظاهرات ستستمر حتى تحقيق المطالب وتشغيل جميع العاملين بما يضمن عدم ضياع حقوقهم".

ووفقاً لمراقبين، فإن البصرة تواجه أزمة حقيقية تتمثل في سيطرة الشركات النفطية الأجنبية على سوق العمل، حيث يحرم الشباب العراقي من فرص العمل، في حين يحصل العمال الأجانب على رواتب مرتفعة.