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اعتقالات أجانب.. تسفير العشرات خارج العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-12T09:52:52+0000
اعتقالات أجانب.. تسفير العشرات خارج العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على عدد من المخالفين لقانون الإقامة.

وبينت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان ملاكات مديرية شؤون الاقامة في بغداد القت القبض على (٥٦) شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات في منطقة السيدية واحياء اخرى من العاصمة بغداد.

واضاف البيان؛ ان المديرية قامت بتسفير (١٦٨) شخصا من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، (من تاريخ 6 نيسان 2021 ولغاية 11 من الشهر ذاته).

ودعا البيان المواطنين إلى عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والإبلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.

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