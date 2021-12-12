اعتقالات تطال موظفين حكوميين في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، بأن اعتقالات طالت معقبين وموظفين حكوميين "بتهم الفساد" في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من هيئة النزاهة اعتقلت، صباح اليوم، خمسة من معقبي المعاملات، بالاضافة الى ثلاثة موظفين من داخل دائرة تموين نينوى.

وأوضح المصدر، أن الاعتقال جاء على خلفية تهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي، مشيراً إلى اقتيادهم الى مركز مختص لاجراء التحقيقات اللازمة.

وفي الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي، أفاد مسؤول امني كبير، باعتقال 5 موظفين في دائرة الماء بمحافظة نينوى عقب اكتشاف ما وصفه بـ"اكبر عملية سرقة" نفذوها منذ 4 اعوام.