اعتقالات تطال متورطين بقضايا تزوير سندات أراضٍ في البصرة ونقابة المحاميين تعلق

شفق نيوز- البصرة

كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في قضاءي أبو الخصيب وشط العرب بمحافظة البصرة، طالت عدداً من المعقبين والموظفين والمحامين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتقالات جاءت على خلفية قضايا تتعلق بتزوير ملكية وسندات قطع أراضٍ"، مشيراً إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً لكشف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء".

من جانبها، أعلنت نقابة المحامين العراقيين، متابعتها لقضايا محامين وردت أسماؤهم في تحقيقات تتعلق بقضية رشوة وتجاوزات قانونية في دائرة التسجيل العقاري بقضاء شط العرب في محافظة البصرة.

وقالت النقابة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تتابع عن كثب التحقيقات الجارية بحق عدد من الأشخاص، من بينهم محامون، عقب توقيف موظف بدائرة التسجيل العقاري متلبساً بتهم تتعلق بالرشوة والتعاملات غير القانونية.

وأضاف البيان، أن "نقيب المحامين أحلام اللامي زارت البصرة للاطلاع على تفاصيل القضية، و التقت برئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق، وقاضي التحقيق المختص، وتم خلال اللقاء معالجة جميع المواضيع المرتبطة بالقضية بالتنسيق مع رئاسة الاستئناف".

وأوضح أن "النقابة تشدد على التعامل القانوني السليم مع الموظفين ودوائر الدولة باعتباره من ثوابت المهنة، وأن المحاماة لا تحتمل التهاون مع أي جهة تخالف القانون، سواء أكان موظفًا أم محامياً".

وأشار البيان، إلى أن "النقابة دعت هيئات الانتداب إلى تكثيف التوعية والإرشاد للمحامين، وتشجيعهم على تقديم الشكاوى بحق الموظفين الذين يتعمدون تعقيد المعاملات لغرض الابتزاز"، مؤكداً أن "حماية كرامة المهنة تتطلب مواقف حازمة ومسؤولة من جميع الأطراف".