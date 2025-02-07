اعتصام مفتوح مشروط بـ19 مطلباً.. انطلاق الحراك الرابع لمناطق شمالي البصرة (وثائق)

شفق نيوز/ انطلق أهالي ناحية الثغر في قضاء القرنة شمالي البصرة، يوم الجمعة، بتظاهرة كبير أمام الحقول النفطية مهددين بإغلاقها في حال عدم تنفيذ المطالب.

وقال ممثل الحراك خالد منديل، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي الثغر قالوا اليوم كلمتهم معلنين عن مطالبهم المشروعة التي يريدون بها حياة كريمة تنقذهم مما يعيشونه جراء عمليات الاستخراج النفطي التي لا نفع لهم منها ولا مصلحة".

وأكد منديل، إن "أكثر من ألف متظاهر بدأوا اليوم اعتصاماً مفتوحاً أمام البوابة رقم 18 لحقل غرب القرنة2 مطالبين بـ19 مطلباً أهمها تشغيل الأيدي العاملة وتعيين العاطلين، والاهتمام بالجانب الصحي، وفتح بوابة حقل مجنون النفطي التي أُغلقت لمصالح خاصة".

وسبق هذا الحراك والاعتصام ثلاث تظاهرات حاشدة لأهالي قضاء القرنة احتجاجاً على تجاهل مطالبهم من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.