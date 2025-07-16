اعتصام مفتوح في شرش البصرة بعد تسجيل وفيات وإصابات بسبب مشروع متلكئ

شفق نيوز- البصرة

أعلن العشرات من سكان منطقة الشرش شمالي محافظة البصرة، مساء الأربعاء، عن الدخول في اعتصام مفتوح أمام موقع تنفيذ مشروع "الجدار الساند"، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الإهمال والتلكؤ" الذي رافق المشروع منذ انطلاقه قبل أكثر من ست سنوات، وما ترتب عليه من وفيات وإصابات وأضرار مادية.

وقال ممثل المحتجين، رائد محمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "شركة الجدار الساند مطالبة بإكمال مشروع تأهيل البنى التحتية في منطقة الشرش ضمن قضاء القرنة دون مماطلة، خاصة أن بعض الشوارع أُنجزت بالكامل، بينما تعاني مناطق أخرى من توقف تام في العمل".

وأضاف أن "نسبة الإنجاز في بعض المواقع لا تتعدى أعمال البنى التحتية المتوقفة منذ فترة طويلة، تحت ذريعة عدم صرف السُلف، رغم أن المشروع تجاوز المدة المحددة له بأكثر من ست سنوات".

وأشار إلى أن المشروع يعاني من "أخطاء فنية وهندسية جسيمة، من بينها تلاعب بالخرائط، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وتوظيف كوادر تفتقر إلى الخبرة".

ولفت محمد إلى أن غياب إجراءات السلامة تسبب في "وفاة أكثر من عشرة أشخاص، إضافة إلى عشرات الإصابات وحالات الكسور الناجمة عن حوادث السير، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة لحقت بالمركبات والممتلكات العامة والخاصة".

وأوضح أن "مناهل الصرف الصحي تُركت مكشوفة على عمق عدة أمتار، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة السكان، إلى جانب الغرق وتراكم الأتربة التي تعيق حركة المرور، وانقطاع ماء الإسالة عن بعض الأحياء بسبب الإهمال في مراحل التنفيذ".

وطالب المعتصمون الجهات المعنية بالتدخل العاجل، وإلزام الشركة المنفذة باستئناف الأعمال، ومحاسبة المسؤولين عن التأخير والأضرار، محذرين من تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار التجاهل الحكومي.