اعتصام عقود جامعة كربلاء يدخل يومه الثالث: ننتظر التثبيت للإحالة على التقاعد (صور)

شفق نيوز/ دخل اعتصام عقود جامعة كربلاء، اليوم الخميس، يومه الثالث، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، في ما أشار بعض المعتصمين إلى أن بعض العقود مضى عليهم 18 سنة وبانتظار التثبيت للاحالة على التقاعد.

وقال أحد المعتصمين، لوكالة شفق نيوز، "نحن عقود التعليم العالي قرار 315، لدينا خدمة تصل إلى 15 سنة، ونطالب رئيس الوزراء بالنظر بمسافة متساوية لجميع عقود 315، كونه قرار واحد، وفي حال كانت هناك متعلقات بوزارة المالية تتعلق بالتدقيق فيمكن إجراءه في وقت لاحق".

وذكر معتصم آخر لوكالة شفق نيوز، "نحن إداريو واستاذة وعقود جامعة كربلاء، يبلغ عددنا 941 شخصا، معتصمون منذ 3 أيام، ومستمر هذا الاعتصام إلى يوم انعقاد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل"، مبينا أن "جميع الوزارات انتهت من تثبيت عقودها باستثناء التعليم التي لا تطالب بحقوق موظفيها، لذا نطالب بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات".

وفي السياق نفسه، قالت معتصمة لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الاعتصام يأتي بسبب المماطلة والتسويف، فلم نحصل على أي حقوق، وننتظر جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ونحن عقود منذ 10 سنوات، وهناك من لديه خدمة تصل إلى 18 سنة، وبمجرد تثبيته سوف يحال إلى التقاعد".