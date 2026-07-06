اعتصام خريجي البصرة يدخل يومه الثاني واعتداء على متظاهرات (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

واصل خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميون في محافظة البصرة، الاثنين، اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام شركة نفط البصرة، فيما تحدث ممثل عن المتظاهرين عن استمرار ما وصفها بـ"التجاوزات" بحق المحتجين.

وقال ممثل المتظاهرين من خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين في البصرة، حسن الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن موظفي شركة نفط البصرة يواصلون، لليوم الثاني على التوالي، ما وصفها بـ"التجاوزات" بحق المعتصمين السلميين أمام بوابات الشركة.

وأوضح الشاوي، أن "تجاوزات موظفي شركة نفط البصرة على المتظاهرين السلميين من خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين مستمرة لليوم الثاني على التوالي أمام بوابات الشركة".

وأظهر مقطع فيديو متداول، "اعتداء أحد موظفي شركة نفط البصرة على متظاهرات من خريجات الاختصاصات الهندسية والنفطية أمام الشركة".

وكان خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين قد أعلنوا، امس الأحد، اعتصاماً مفتوحاً أمام شركة نفط البصرة، مع غلق جميع بوابات الشركة "الزقورة"، للمطالبة بإطلاق العقود الوزارية في الشركات النفطية الرابحة، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وقال الشاوي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين التقوا وزير النفط قبل ثلاثة أسابيع لطرح مطالبهم، إلا أنهم لم يلمسوا استجابة، ما دفعهم إلى بدء الاعتصام المفتوح، مطالبين وزارة النفط بالإسراع في إطلاق العقود الوزارية لاستيعاب خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين.