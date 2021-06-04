سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعترافات موظف في بلدية الموصل بتهم الفساد تكشف عن تورط زميلة له تزوجها سراً

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-04T12:09:40+0000
اعترافات موظف في بلدية الموصل بتهم الفساد تكشف عن تورط زميلة له تزوجها سراً

شفق نيوز/ ضبطت هيئة النزاهة في مداهمة لمنزل موظفة في بلدية الموصل، عددا من السندات وارقام القطع الخاصة بالأراضي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان المداهمة تمت بعد أن اعتراف لأحد موظفي البلدية الذي القي القبض عليه قبل يومين في عملية نفذتها النزاهة رفقة قوة من سوات الموصل.

وبحسب المصدر فإن الموظفة هي زوجة هذا الموظف بالسر وجاءت مداهمة منزلها بناءً على أقواله وصدر بحقها أمر القاء قبض، مشيرا الى أن هذه الموظفة خرجت بكفالة بعد أقل من 24 ساعة على إلقاء القبض عليها.

وأضاف أن موظف البلدية والزوج السري للموظفة ما يزال موقوفاً مع معقب المعاملات الذي اعتقل معه في ذات العملية، لافتا إلى أن عملية الاعتقال تمت في احدى المقاهي بمنطقة الزهور الواقعة شرقي مدينة الموصل.

related

اعتقال موظف في بلدية الموصل بتهمة "التلاعب" بملف الاراضي

Date: 2020-12-13 12:07:48
اعتقال موظف في بلدية الموصل بتهمة "التلاعب" بملف الاراضي

مصور في إعلام بلدية الموصل بين "الحياة والموت" بسبب صعقة كهربائية

Date: 2021-01-10 16:12:27
مصور في إعلام بلدية الموصل بين "الحياة والموت" بسبب صعقة كهربائية