اعترافات موظف في بلدية الموصل بتهم الفساد تكشف عن تورط زميلة له تزوجها سراً

شفق نيوز/ ضبطت هيئة النزاهة في مداهمة لمنزل موظفة في بلدية الموصل، عددا من السندات وارقام القطع الخاصة بالأراضي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان المداهمة تمت بعد أن اعتراف لأحد موظفي البلدية الذي القي القبض عليه قبل يومين في عملية نفذتها النزاهة رفقة قوة من سوات الموصل.

وبحسب المصدر فإن الموظفة هي زوجة هذا الموظف بالسر وجاءت مداهمة منزلها بناءً على أقواله وصدر بحقها أمر القاء قبض، مشيرا الى أن هذه الموظفة خرجت بكفالة بعد أقل من 24 ساعة على إلقاء القبض عليها.

وأضاف أن موظف البلدية والزوج السري للموظفة ما يزال موقوفاً مع معقب المعاملات الذي اعتقل معه في ذات العملية، لافتا إلى أن عملية الاعتقال تمت في احدى المقاهي بمنطقة الزهور الواقعة شرقي مدينة الموصل.