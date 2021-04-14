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اعتراض برلماني على عودة دوام المدارس حضورياً: أمر في غاية الخطورة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-14T14:50:48+0000
اعتراض برلماني على عودة دوام المدارس حضورياً: أمر في غاية الخطورة

شفق نيوز/ دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، يوم الاربعاء، وزارة التربية للعدول عن قرارها بعودة دوام الطلبة في المرحلة الاولى والثانية والثالثة من الدراسة الابتدائية حضورياً لعدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات الصحية وقدرتهم على نقل العدوى لعوائلهم.

وقال الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بفيروس كورونا امر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان".

واضاف، ان "البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بكورونا وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وعوائلهم وذلك لاصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة".

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