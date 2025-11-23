اعتراضات دينية تجبر منظمي حفل محمد عبد الجبار على إلغائه في البصرة

شفق نيوز– البصرة

أعلنت شركة "ويستريا ميوزك" التي تدير أعمال الفنان محمد عبد الجبار، مساء اليوم الأحد، إلغاء حفله المقرر في مدينة البصرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، عقب اعتراضات من عدد من رجال الدين في المحافظة.

وقالت الشركة في بيان، إن "أضواء المسرح أطفأناها.. بعدما صار واجب الحماية أكبر من رغبة الاحتفال، فالأغاني تعاد أما الأرواح لا تعاد، البصرة تتوجع ولا أحد يسمع".

وجاء الإلغاء بعدما تظاهر عدد من رجال الدين عقب الإعلان عن موعد الحفلتين، مرددين هتافات "أعرافنا الغيرة والرجولة والحياء".

ووفق الشركة المنظمة، فقد نفدت تذاكر الحفلة الأولى خلال ساعات قليلة، ما دفع الفنان إلى الإعلان عن موعد لحفلة ثانية قبل صدور قرار الإلغاء.

ويأتي هذا الجدل بعد نحو أسبوع من اعتراضات مشابهة طالت حفلاً للفنان محمد عبد الجبار في مدينة الناصرية، في سياق نقاش متجدد حول العادات الاجتماعية وما يوصف بـ"القدسية" المرتبطة بالفعاليات التي تتضمن الغناء أو الموسيقى.

يذكر أن محافظة كربلاء شهدت عام 2019 جدلاً واسعاً عقب افتتاح بطولة غرب آسيا على ملعب كربلاء الدولي بعزف فتاة للنشيد الوطني العراقي بآلة الكمان، ورقص بعض السيدات خلال الحفل، ما دفع ديوان الوقف الشيعي إلى رفع دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم.

وفي السياق ذاته، أثار مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون عام 2021 اعتراضات مماثلة بدعوى الحفاظ على "قدسية" المحافظة، ما أدى إلى إلغاء الفعاليات الغنائية آنذاك.