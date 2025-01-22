"اعتدى على موظف".. أمر قبض جديد بحق الركابي

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الأربعاء، أمر قبض جديد بحق عضو مجلس محافظة ذي قار، عمار الركابي، بتهمة الاعتداء على موظف أثناء تأديته واجبه الرسمي.

وحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الدعوى المقامة بحق الركابي جاءت بناءً على شكوى من قبل مدير القطاع الصحي لقضاء الفجر، حيث تم تقديم الدعوى ضد الركابي بتهمة الاعتداء على أحد الموظفين أثناء أداء مهامه الرسمية.

وفي التاسع عشر من شهر كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة جنايات ذي قار، امر قبض بحق عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، لعدم حضوره جلسة مرافعة دعوى مقامة بحقه من قبل المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

ويشغل عمار الركابي، منصب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، وألقت قوة من الأمن الوطني القبض عليه، إلا أنه أُفرج عنه بكفالة، وفي وقت سباق صدر أمر قبض جديد بحقه بسبب تغييبه عن موعد محاكمته.

تجدر الإشارة إلى أن الركابي متهم في قضية "شبكة ابتزاز" تستهدف مسؤولي المحافظة، حيث تم توقيف شخصيات بارزة من بينهم أعضاء في مجلس المحافظة.

ونظمت عشائر بني ركاب وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه، مهددة بتصعيد الموقف وداعيةً عمار الحكيم للتدخل.

وفي وقت سابق، تعرض منزله في قضاء الرفاعي شمال ذي قار لهجوم مسلح من قبل مجهولين، حيث تم اعتقال أحد المتورطين في الحادث، كما تقدم الركابي بشكوى قضائية ضد محافظ ذي قار بتهمة "الابتزاز".