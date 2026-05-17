اعتداء جماعي داخل مستشفى كركوك ومحاولة انتحار حرقاً في ذي قار

أعلنت دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الأحد، تعرض أحد الممرضين العاملين في مستشفى كركوك التعليمي إلى اعتداء داخل شعبة الطوارئ أثناء تأديته واجبه المهني، ما أسفر عن إصابته برضوض وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، فيما أعلنت شرطة ذي قار إنقاذ شاب من محاولة الانتحار بمادة البنزين في المحافظة.

وعن تفاصيل الاعتداء في كركوك، قال مدير عام صحة المحافظة، أرجان محمد رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أحد كوادرنا التمريضية، وهو ممرض جامعي، تعرض لاعتداء مؤسف من قبل أربعة أشخاص داخل شعبة الطوارئ في مستشفى كركوك التعليمي أثناء تأديته واجبه الإنساني".

وأضاف رشيد أن "الاعتداء أسفر عن إصابة الممرض برضوض وكدمات في الوجه والرقبة والظهر"، معتبراً أن "هذا الفعل يمثل اعتداءً صارخاً على الرسالة الإنسانية للمؤسسات الصحية وتجاوزاً خطيراً على حرمتها".

وأكد رفض دائرة الصحة "القاطع لمثل هذه التصرفات التي تهدد أمن الملاكات الطبية وتعرقل أداء واجبهم"، مطالباً الجهات الأمنية والقضائية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المعتدين وضمان حماية الكوادر الطبية من أي اعتداءات مستقبلية".

وفي ذي قار، أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إنقاذ شاب من محاولة الانتحار بمادة البنزين"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتسليمه إلى الجهات المختصة.