اعتبارًا من الشهر المقبل.. تجهيز أصحاب المولدات الاهلية بالوقود مجانًا

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، بعملية تجهيز المولدات الاهلية وقود "الكاز" مجانًا اعتبارًا من شهر حزيران المقبل.

وأوضح مدير عام الشركة، حسين طالب في بيان اليوم، أن وزارة النفط، ممثلةً بشركة التوزيع، بادرت مبكرًا استعداداتها لفصل الصيف فيما يتعلق بتوفير مادة زيت الغاز للمولدات الأهلية، حرصًا منها على دعم منظومة الطاقة الكهربائية للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إليها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أيار/مايو الجاري، تجهيز المولدات بوقود "الكاز" بشكل مجاني خلال موسم الصيف للعام الحالي.