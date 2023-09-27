اعتبارا من يوم غد.. السوداني يوجه بتنفيذ عمليات كشف السلامة على الاماكن المزدحمة

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات كشف السلامة على الاماكن المزدحمة كالفنادق والمطاعم والمدارس.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في تصريحات للعراقية الإخبارية، إن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل غرفة عمليات تتواصل مباشرة معه بعضوية وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة ومسؤولين آخرين ومنحهم صلاحيات تخولهم اتخاذ القرارات ميدانيا بعد وصولهم لموقع الحادثة".

وأضاف، أن "توجيه رئيس الوزراء باستمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في المحافظات بتأكيد الإجراءات السابقة للكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية عمم منذ صباح اليوم وبدأت عدد من مديريات الدفاع المدني والمحافظات وضباط الاستخبارات تنفيذها بشكل عاجل منذ عصر اليوم وستشرع بقية الجهات المعنية منذ صباح الغد بإجراء الفحص الميداني لجميع المباني كالمطاعم والمقاهي والفنادق والمدارس وغيرها".

وتابع، أن" إجراءات دورية ستنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة والتشديد على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين".

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج التحقيق بالحريق الذي اندلع في قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية وراح ضحيتها المئات من الضحايا والمصابين، خلال 72 ساعة.

واليوم الأربعاء، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة فاجعة الحمدانية ارتفعت لأكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحداد ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق، فيما أعلنت الحكومة المحلية لنينوى الحداد لسبعة أيام.