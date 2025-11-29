اعتباراً من الغد .. مرور البصرة تشرع بمصادرة الدراجات النارية غير المسجلة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية مرور البصرة، يوم السبت، انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الدراجات النارية بجميع أنواعها، مؤكدة أن يوم غدٍ الأحد سيكون آخر موعد رسمي قبل الشروع بحملات الحجز والمصادرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من المخالفات في المحافظة.

وقال مدير المرور اللواء عادل السوداني، لوكالة شفق نيوز، إن "فترة الأشهر الستة التي خُصصت لتسجيل الدراجات النارية انتهت، وإن يوم غدٍ سيكون آخر يوم لإتمام التسجيل، وبعده ستباشر مفارز المرور بحملات واسعة لحجز ومصادرة جميع الدراجات غير المسجلة مهما كان نوعها".

وأضاف أن "الحملات ستشمل جميع مناطق البصرة دون استثناء، ولا سيما الأحياء الشعبية و المكتظة بالسكان، التي تشهد انتشاراً واسعاً للدراجات النارية".

وأوضح السوداني أن "عمليات الحجز ستجري في أوقات متفاوتة لضمان تغطية أكبر عدد من المناطق، وأن الإجراءات ستطال جميع الدراجات المخالفة، بما فيها المركبات المستخدمة في خدمات التوصيل (الدليفري)، في إطار خطة لإعادة ضبط حركة المرور والحد من الحوادث والمخالفات المتزايدة في المحافظة".