اعتبارا من الغد .. راصد جوي يتوقع استمرار هطول الأمطار في العراق لبداية الأسبوع

شفق نيوز/ توقّع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار حتى بداية الأسبوع المقبل، بدءاً من فجر يوم غدٍ الأربعاء.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد في ساعات فجر يوم غدٍ الأربعاء لمنخفض ماطر متوسط الفعالية تحديداً بالمدن الشمالية وأجزاء من وسط البلاد تشمل العاصمة بغداد والأنبار وديالى".

وأضاف، أن "الحالة تتحرك يوم الخميس في أجزاء من الفرات الأوسط، وشرقي البلاد مجملها أمطار متفرقة، وقد تستمر الأمطار شمال البلاد حتى السبت المقبل".

وأوضح الزيادي، أن "درجات الحرارة تستمر متقاربة وترتفع غداً مع تحول الرياح جنوبية تثير غباراً يوم غد الأربعاء، ولا توجد موجة برد كما يشاع".

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، قد قال الأحد الماضي إن منخفضين جويين ستتعرض له البلاد خلال الأسبوع الجاري مما سيؤدي إلى تساقط الأمطار في إقليم كوردستان، وفي مناطق وسط وغربي العراق.