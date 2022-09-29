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اعتباراً من الغد.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-29T18:59:35+0000
اعتباراً من الغد.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء اليوم الخميس، بعودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مجدداً اعتباراً من يوم غد الجمعة، وذلك بعد أن استبشر العراقيون بانقضاء فصل الصيف ولهيبه.

وقال عطية في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "الاجواء تصبح حارة نسبيا خلال ساعات النهار وتميل للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح".

وعزا عطية سبب ارتفاع درجات الحرارة إلى "تمركز مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو يجلب تيارات هوائية مدارية حارة ويسبب حبس الحرارة في الطبقات السفلى لوجود منخفض جوي حراري".

وأشار إلى "تقلبات متوقعة في اتجاه الرياح السطحية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل في المدن كافة، مع ارتفاع معدلات الرطوبة احيانا في مدن الجنوب خصوصا البصرة وميسان".

وبين عطية أن "هذه التقلبات في الرياح تستمر لغاية ظهر يوم الخميس المقبل وكذلك الارتفاع بدرجات الحرارة فيستمر طوال الاسبوع المقبل، تعود بعدها درجات الحرارة للانخفاض من جديد".

وختم بالقول "اما الانخفاض الشتوي الحقيقي بدرجات الحرارة فيكون نهاية شهر تشرين الأول/ اكتوبر".

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