اعادة فتح طريق إستراتيجي مغلق منذ 6 سنوات في بلدة عراقية ساخنة

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الخميس اعادة فتح الطريق الرابط بين قضاء بيجي شمالي صلاح الدين وناحية الصينية والمغلق منذ عام 2014 بسبب احداث داعش والتهديدات الامنية.

وقال قائممقام بيجي محمد محمود الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان مفارز الهندسة العسكرية والبلديات قامت برفع السواتر الترابية من الطريق الذي كان مغلقا منذ 2014 بسبب احداث داعش وعدم تأمينه بالكامل، مشيرا الى ان الطريق أُعيد فتحه بشكل اولي وبانتظار افتتاحه رسميا .

وبين أن الطريق مؤمن بالكامل من قبل قوات الامن والحشد الشعبي، وان افتتاحه تلبية لمطالب المواطنين بتسهيل انسيابية الحركة بين قضاء بيجي ومنطقة الصينية غربي بيجي واعادة الاستقرار والحركة التجارية الى المناطق الساخنة في الصينية وأطراف بيجي.

ويقع قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين، وسقط بيد تنظيم العام 2014 قبل ان يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.