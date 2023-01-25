"اطلع لشعبك وخفض الدولار".. انطلاق تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي.. صور وفيديو

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، تظاهرة نظمها المئات من المواطنين الذين قدموا من مختلف المحافظات العراقية أمام البنك المركزي وسط بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار والتسبب بأزمة اقتصادية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المئات من المواطنين خرجوا بتظاهرة في شارع الرشيد حيث مقر البنك المركزي العراقي وسط بغداد للمطالبة بإنهاء المضاربات في أسعار صرف الدولار، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة واعادة سعر صرف الدولار ضمن السياق الرسمي ومحاسبة الفاسدين.

كما طالب المتظاهرون، عبر مكبرات الصوت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالخروج الى الشعب وإعلان إجراءات واقعية تخفف من الازمة وتعود بالاسعار الى الاستقرار.

ورفع متظاهرون، مطالب تهكمية، تطالب بتدخل إحدى الفنانات في حل الموضوع "وفق علاقاتها مع السياسيين"، في حين خط البعض على يافطته بأن "السياسيين هم المغطون على الفساد المصرفي وشركات التحويل".

واليوم، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، لوكالة شفق نيوز، عن إغلاق عدد من مكاتب الصيرفة "غير المجازة" ومصارف تتعامل بعملية بيع الدولار خارج ضوابط البنك المركزي وبين أن هذه المصارف تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي من مزاد بيع العملة وتقوم ببيعه خارج الضوابط بسعر أعلى من السعر المحدد.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.