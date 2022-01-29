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اطلاق قرض 100 مليون دينار لهذه الفئة في محافظة الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-29T10:53:03+0000
اطلاق قرض 100 مليون دينار لهذه الفئة في محافظة الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار يوم السبت اطلاق قروض 100 مليون دينار الى أُسر "الشهداء" من منتسبي وزارة الداخلية في المحافظة التي تقع غربي البلاد.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه "بعد المتابعه الحثيثه من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخليه والتنسيق ما بين مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية مع البنك المركزي العراقي لأقراض عوائل الشهداء مبلغ مالي قدره (100) مليون دينار عراقي وفق الشروط المثبتة بالتعليمات ".

ودعا البيان "الراغبين بتسجيل اسمائهم لغرض ارسالها الى مديرية شؤون الشهداء والجرحى".

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