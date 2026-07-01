اطلاق صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، يوم الأربعاء، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2026، مؤكدة أن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي.

وقالت الهيئة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها باشرت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2026، على أن تتم عملية الصرف بشكل تدريجي.

ودعت الهيئة المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.

وكانت مصادر مطلعة قد رجحت، في وقت سابق، تأجيل صرف رواتب المتقاعدين إلى يوم غد الخميس، تزامناً مع عطلة المصارف المخصصة لإنجاز أعمال الموازنات نصف السنوية والجرد السنوي، في حين لم يصدر آنذاك أي إعلان رسمي يؤكد موعد الصرف.