اطلاق رواتب موظفي الدولة العراقية والقوات الامنية لشهر شباط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري.

ودعت الوزارة في بيان اليوم، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسبيها ، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها .

ودعا بيان الوزارة أيضاً، وسائل الإعلام كافة و رواد منصات التواصل الإجتماعي الى التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار ، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها مايتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية و المعتمدة للوزارة .