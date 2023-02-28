اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آذار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويم الثلاثاء، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اذار 2023.

وبينت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء، مع استمرار منحة الـ(50) الف دينار شهرياً لحين اقرار القانون.