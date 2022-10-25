اطلاقات نارية تستهدف حملة إزالة التجاوزات جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بتعرض كوادر الموارد في قضاء الدجيل جنوبي المحافظة لإطلاق نار خلال حملة رفع التجاوزات على الجداول الاروائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مزارعين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار بالاسلحة الخفيفة على موظفي شعبة الموارد المائية في قضاء الدجيل، دون أي إصابات او خسائر بشرية، وذلك اثناء غلق قناة 18 W.C في قاطع الدجيل ضمن حملة رفع التجاوزات على الأنهر والجداول الاروائية .

وأضاف، أن قوات الأمن تواصل ملاحقة منفذي الهجوم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فيما عززت مفارز الحماية لكوادر الموارد المائية لتفادي أي حادث أو هجوم مسلح محتمل من قبل المتجاوزين.

وتتعرض كوادر الموارد المائية في اغلب المحافظات للتهديدات والهجمات المسلحة خلال حملات رفع التجاوزات بسبب غياب الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين.