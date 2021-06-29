انفصال محطات توليد الكهرباء كافة بالمنطقة الجنوبية في العراق (تعديل)

شفق نيوز/ تعرضت محطة الناصرية الحرارية، يوم الثلاثاء، إلى إطفاء تام دون معرفة أسباب هذا التوقف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن حالة اطفاء تام (Shut Down) حصلت لمحطة الناصرية الحرارية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة.

وأضاف أن عددا من الاقضية والنواحي التي تتغذى محطاتها الرئيسية من المحطة المركبة لم يشملها الاطفاء وهي (محطة المصب العام، محطة الفهود ، احدى محولات القدرة في محطة سوق الشيوخ (132 ك.ف).

وأشار مراسلنا إلى أنه لم يتسنَ لغاية الآن معرفة الاسباب.

من جانبها أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب "حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية.

ونوهت إلى أنه العمل جار لمعرفة الأسباب والعمل على اعادة المنظومة للعمل.