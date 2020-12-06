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اطباء مستشفى ببغداد يعيدون "ربط رقبة" رجل قام بذبح نفسه

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-06T08:14:22+0000
اطباء مستشفى ببغداد يعيدون "ربط رقبة" رجل قام بذبح نفسه

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى حكومي في العاصمة بغداد، يوم الاحد، عن إنقاذ حياة رجل خمسيني اقدم على طعن صدره وذبح رقبته بسكين.

وقال مدير مستشفى ابن النفيس، علي محي الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إن "فريقا جراحيا تمكن من إنقاذ رجل خمسيني يعاني من مرض نفسي، أقدم على طعن صدره وذبح رقبته بسكين".

وأضاف الشمري؛ أن "الحالة ادخلت الى صالة العمليات بشكل عاجل وفوري نتيجة خطورة الموقف كون المريض كان ينزف بشدة وفاقدا للوعي تماما, اذ اجريت له عملية عالية الخطورة لان الحادث كاد ان يودي بحياته". فيما أشاد "بجهود الفريق الطبي وسرعة استجابته التي تكللت بإنقاذ المريض من الموت".

بدوره؛ بين رئيس الفريق الطبي الدكتور كرار صبيح ان "العملية الطارئة التي استغرقت ساعتين, تضمنت تصليح شرايين الرقبة والغدة الدرقية مع إعادة ربط القصبة الهوائية بالحنجرة".

وأشار إلى أن "نسبة خطورة حالة المريض كانت 90% بسبب قوة تأثير الطعن كون الذبح وصل لمناطق حساسة وخطيرة جدا".

وتعتذر وكالة شفق نيوز عن نشر صور الرجل وهو مذبوح أو بعد إعادة ربط رقبته، وذلك لبشاعة المنظر.

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