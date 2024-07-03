اضطراب نفسي يدفع رجلين إلى الانتحار في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتيّ انتحار لرجلين بسبب اضطرابات نفسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 1990 انتحر بإطلاق النار على نفسه من مسدس يعود لوالده وهو لواء متقاعد، داخل منزله في منطقة المنصور وسط بغداد، لكونه يعاني من مرض نفسي بحسب ادعاء ذويه".

وأشار إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف المصدر، أن "رجلاً تولد 1977 أقدم على إطلاق على نفسه من مسدس داخل منزله في مدينة الشعلة ما أدى إلى وفاته في الحال، وأن ذويه قالوا إنه يعاني من حالة نفسية".

وبين أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانتحار وما إذا كان هناك شبهة جنائية".