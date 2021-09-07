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اضراب للاطباء البيطريين احتجاجا على تجميد قانون أقره البرلمان

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-07T14:35:23+0000
اضراب للاطباء البيطريين احتجاجا على تجميد قانون أقره البرلمان

شفق نيوز/ أقدم الاطباء البيطريون في ديالى وعموم محافظات العراق، يوم الثلاثاء، على تنفيذ اضراب عن الدوام ونظموا وقفات احتجاجية بسبب عدم تنفيذ قانون التدرج الوظيفي المعدل لعام 2021 الذي اقره البرلمان العراقي.

وقال نقيب الاطباء البيطريين في ديالى محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "قانون التدرج الطبي البيطري الذي ينص على تعيين الاطباء بشكل مباشر كطبيب مقيم لمدة 4 سنوات لم ينفذ حتى الان على الرغم من اقراره ومصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في جريدة الوقائع منذ اذار الماضي".

وتابع، أن "الاطباء البيطريون اضربوا عن الدوام ونظموا وقفات احتجاج في ديالى وعموم المحافظات للمطالبة بتنفيذ القانون الذي يعد استحقاقا ضروريا للاطباء بعد قانون التقاعد القسري الذي احال الكفاءات البيطرية الى التقاعد وعدم تعويضهم بتعيينات جديدة ما سبب نقصا جادا في الاطباء البيطريين في عموم المحافظات في ظل الاستحقاقات المهمة للثروة الحيوانية وما تتطلبه من رعاية واهتمام بيطري مستمر".

وطالب الشمري وزارة الزراعة والمدير العام للبيطرة بـ"انصاف الاطباء البيطريين وتنفيذ القانون باسرع وقت ممكن انصافات للكفاءات الطبية وانقاذا للثروة الحيوانية من تحديات كبيرة بسبب نقص الكوادر البيطرية".

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