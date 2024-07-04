"اضراب" في سد الموصل والادارة تستعين بـ"الأجراء اليوميين" لتنفيذ أعمال التحشية

شفق نيوز/ طلبت ادارة مشروع سد الموصل يوم الخميس، العاملين بالأجراء اليوميين من العاملين في المشروع بالالتحاق غدا الجمعة بأعمال تحشية السد بديلا عن الموظفين الدائمين والعقود بعد استمرار إضرابهم عن العمل.

وأبلغ مصدر في إدارة السد وكالة شفق نيوز؛ ان "إدارة مشروع سد الموصل طلبت العاملين بالأجر اليومي في سد الموصل بالالتحاق صباح يوم غد الجمعة بأعمال التحشية بديلا عن العقود والدائمين من الذين ما زالوا مضربين عن العمل في تحشية سد الموصل".

‏وتابع المصدر أن "هناك ثلاث شفتات تعتزم إدارة السد تقسيم الأجراء اليوميين عليها ليكونوا بديلا عن العاملين والموظفين بعقد والدائمين من الذين اضربوا عن الأعمال ضمن قسم تحشية في سد الموصل منذ مساء الأربعاء على خلفية عدم تسلمهم مخصصاتهم منذ ستة أشهر".

‏من جانبه؛ ظهر مدير مشروع سد الموصل على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلفه العاملين على تحشية السد وهو ينفي ما تناقلته المواقع عن توقف العمل وقال مدير مشروع سد الموصل حاتم الطيب بالفيديو "إنه لا صحة لما تناقلته بعض المواقع عن توقف العمل في سد الموصل وأن أعمال التحشية مستمرة".

‏إلا أن المصدر عاد وأكد أن "من قاموا بعمل التحشية هم أعداد قليلة من الأجراء اليوميين ولا يزال الإضراب مستمرا من قبل العقود والدائمين رغم تبليغ الإدارة لهم بالالتحاق بالعمل".