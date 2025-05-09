اصطدام قطار بحافلة تقل زائرين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع حادث سير بين قطار وحافلة تقل زائرين للعتبات المقدسة عند مدخل منطقة الشيخ إبراهيم ضمن قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القطار اصطدم بحافلة تقل زائرين كانت تمر عند أحد التقاطعات غير المؤمنة، ما أدى إلى تضرر الحافلة بشكل كبير".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية بحسب المعلومات الأولية، واقتصرت الأضرار على الماديات"، مشيراً إلى أن "الجهات المتخصصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الخلل في تنظيم المرور عند المعبر".