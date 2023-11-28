اصحاب مولدات ببغداد يعلنون إضراباً مطلع الشهر المقبل بعد "قرار تعسفي" من المحافظة

شفق نيوز/ قرر بعض أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية في العاصمة بغداد، "إطفاء"، مولداتهم بدءا من مطلع الشهر المقبل احتجاجاً على قرار وصفوه بأنه "تعسفي" من السلطات المحلية.

وعلّق بعض اصحاب المولدات لافتات على مواقع نصب مولداتهم كتبوا عليها، "سوف يتم إطفاء المولدات اعتبارا من 1 / 12 / 2023، احتجاجاً على القرار التعسفي لمحافظة بغداد".

من جانبه، أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، توضيحاً بشأن تحديد تسعيرة الأمبير وآلية جباية المستحقات المالية للمولدات.

وقال المحافظ خلال اجتماع ضم مسؤولي الوحدات الإدارية وعدد من ممثلي أصحاب المولدات في العاصمة، إن "آلية احتساب تسعيرة الأمبير ستكون وفق المعادلة التي تعتمد على عدد ساعات التشغيل الفعلية المُجهزة من قبل المولدة وحسب قراءة العداد، تنفيذاً لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء".

ووجه محافظ بغداد، جميع مسؤولي الوحدات الادارية بمتابعة أصحاب المولدات للعمل وفقاً للعداد، وأن تكون الجباية نهاية كل شهر بالإعتماد على قراءة العداد.

وكان محافظ بغداد قال في 30 / 10 / 2023، "إنه تقرر إلزام أصحاب المولدات بوضع عداد يبين عدد ساعات التشغيل الخاصة بمولدته ومقدار الطاقة المُجهز للمواطنين، كذلك الزامهم بجباية المستحقات المالية من المشتركين في نهاية الشهر وليس في بدايته، لضمان العدالة"، لافتاً إلى "إلزام دائرة الكهرباء في العاصمة بتزويد المحافظة وكافة الوحدات الإدارية بعدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، لمعرفة ما تم تجهيزه للمواطنين من التيار الكهربائي الوطني والمولدة".

وشدد محافظ بغداد، على إلزام "وزارة النفط بتجهيز جميع المولدات بالحصة الوقودية "منتوج الكاز"، سيما وأن قليل من المولدات لم تشملهم الحصة المقررة بسبب عدم اكتمال البيانات الخاصة بهم".

وتابع: "سيتم حرمان أصحاب المولدات من الحصة الوقودية في حال عدم التزامهم بتلك المقررات، سيما وإن نسبة كبيرة منهم ملتزمون بقرارات المحافظة، كما أن هناك تحسناً كبيراً في عدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية".