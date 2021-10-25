اصابة 5 مدنيين بحادثي سير في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، باصابة 5 مدنيين بحادثي سير في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "3 مدنيين اصيبوا بجروح متفاوتة اثر تصادم مركبة صغيرة مع شاحنة (براد) على طريق ناحية مندلي – قرقوش شرقي ديالى"، عازياً سبب الحادث إلى "السرعة المفرطة والاهمال".

وأشار إلى "نقل المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج"، مؤكداً "فتح تحقيق بالحادث"

وفي محافظة صلاح الدين المجاورة، أفاد مصدر امني آخر، باصابة مدنيين اثنين، اثر تصادم وانقلاب عجلتين في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت، مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع قرب معرض لبيع السياات في منطقة العباسية في اطراف سامراء بعد تصادم عجلة صغيرة وانقلابها والاصطدام بشاحنة اخرى، مشيراً إلى "نقل الجرحى للمستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".