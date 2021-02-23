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اصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-23T16:41:13+0000
اصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 مدنيين بحادث سير شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 4 أشخاص اصيبوا بجروح متفاوتة جراء انحراف وانقلاب عجلة تقلهم على طريق حمرين - المقدادية، في اطراف قضاء المقدادية، (40 كم شمال شرقي ديالى)".

وأشار المصدر، إلى "نقل الجرحى الاربعة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، موضحاً أن "السلطات الامنية اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة".

وتشهد ديالى تصاعداً ملحوظاً بالحوادث المرورية نتيجة تضرر وتدمير منظومة الطرق او عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

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