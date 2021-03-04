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اصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة في حادث سير بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-04T14:55:16+0000
اصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة في حادث سير بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، باصابة ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بحادث سير على طريق ديالى – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن عائلة مكونة من اب وام وابنهما اصيبوا بجروح خطيرة جراء اصطدام مركبتهم مع مركبة اخرى في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى على طريق ديالى- كركوك بسبب رداءة الطريق والعوارض المخفية والمتضررة.

واضاف ان المصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات وهم بحالة خطرة.

ويطلق اهالي ديالى تسمية شارع الموت على طريق الخالص- كركوك لكثرة الحوادث المرورية التي يشهدها جراء تضرره وتدمير قسم كبير منه جراء مرور الشاحنات المحملة بالحمولات والبضائع خارج الحدود والاوزان المسموح بها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

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