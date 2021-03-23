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اصابة وزير وقائد عسكري كبير بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-23T17:32:51+0000
اصابة وزير وقائد عسكري كبير بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أفادت مصادر حكومية وعسكرية، يوم الثلاثاء، باصابة احد وزراء الحكومة العراقية وقائد عسكري كبير بفيروس كورونا.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اصيب بفيروس كورونا وتعذر حضوره أيضاً لجلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم".

بدوره افاد مصدر عسكري بإصابة قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وشقيقه ومرافقيه بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الغنام ومرافقيه كانوا قد تعرضوا إلى الإصابة بالفيروس منذ خمسة أيام، ولكن الإصابة كانت ببداية الأمر ليست مؤكدة، مما دفع قائد العمليات إلى حجر نفسه داخل مكتبه بمقر عمليات الانبار شرق قضاء الرمادي مركز المحافظة، إلا أنه بعد التأكد من إصابته بالفيروس تم نقله إلى منزله بالعاصمة بغداد".

واضاف، أن "العديد من عناصر الجيش قد تم التأكد من إصابتهم بعد إجراء صحي تم اتخاذه لفحص الجنود بعد التأكد من إصابة الغنام".

وطالب المصدر وزارة الدفاع بـ "اتخاذ إجراء للحد من انتشار فيروس كورونا بين صفوف المقاتلين، وذلك من خلال تقليل عدد أيام اجازاتهم، بالمقابل تقليل عدد العناصر في كل التحاق".

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