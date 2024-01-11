اصابة مدنيين بحوادث سير في 3 محافظات

شفق نيوز/ أفاد مصادر عدة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين بإصابة ومصرع 8 أشخاص جراء حوادث سير متعددة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن 3 مدنيين اصيبوا بجروح جراء تصادم عدة عجلات في طريق بعقوبة - الخالص.

واضاف أن المصابين نقلوا الى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وفي كركوك اصيب 5 مدنيين بتصادم عدة عجلات على جسر عرفة بأطراف المدينة.

وبين مصدر امني للوكالة أن أسباب الحوادث الإهمال وعدم الالتزام بالقواعد المرورية ما تسبب بتصادم عدة عجلات وتضررها بشكل كبير مع اصابة عدد من المدنيين.

وتتزايد الحوادث المرورية في عموم المحافظات بسبب فوضى الحركة المرورية او الاهمال او سوء منظومة الطرق.