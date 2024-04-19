اصابة ستة أشخاص بينهم جندي بشجار مسلح "عنيف" جنوب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، أن ستة أشخاص بينهم عنصر في الجيش العراقي وطالب مدرسة أصيبوا جراء اشتباك مسلح وعراك بالعصي جنوب كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "إطلاق نار سمع في حي النداء قرب جامع السلام جنوب كركوك مما استدعى توجيه دورية من المركز المختص من الشرطة، وشرطة طوارئ، و شرطة نجدة، ومفارز من الفوج التكتيكي وسوات لمعرفة تداعيات إطلاق النار"، لافتاً إلى أن" القوة حين حضرت وجدت هناك اشتباكاً بين طرفين استخدمت فيه أسلحة نارية نوع (كلاشنكوف)، وعصي (التواثي)، مما تطلب التدخل، وتم تحديد أسباب إطلاق النار بين الطرفين".

وأضاف المصدر أن" القوة اعتقلت ستة أشخاص وهو جندي بالجيش العراقي وطالب في الإعدادية. وأربعة اخرين حيث أصيب الستة بجروح في منطقة الرأس والوجه والأيدي، وتم اعتقالهم جميعا، ونقل المصابين منهم الى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكد المصدر أن" قاضي التحقيق قرر توقيفهم والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء حسب تداعيات الشكوى وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي، وتمت مصادرة سلاح نوع (كلاشنكوف) استخدمت فيه الاشتباك المسلح".